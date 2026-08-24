Informations pratiques

Montpellier

CONFÉRENCE L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Par Luce Lebart, historienne de la photographie et directrice artistique du Pavillon Populaire de Montpellier.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of History Thursdays, a series of events featuring authors and experts, organized by the Hérault Departmental Archives.

L’événement CONFÉRENCE L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 PIERRESVIVES