CONFÉRENCE L’INDUSTRIE EN LODÉVOIS AU XVE SIÈCLE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Au XVe siècle, les industries du Lodévois (draperies, agneaux-fourrures…) sont reliées aux grandes places marchandes de l’époque. La conférencière nous invite à suivre l’histoire des entreprises modestes et rurales présentes dans ce territoire qui ont pu attendre les marchés internationaux.

Une conférence de Lisa Caliste, docteure en histoire médiévale, chercheuse au sein du service Connaissance et inventaire des patrimoines de la région Occitanie. Le livre issu de sa thèse L’industrie en Lodévois. Des ateliers, des marchés et des hommes (XVe siècle) , vient de paraître aux éditions Classiques Garnier.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

L’événement CONFÉRENCE L’INDUSTRIE EN LODÉVOIS AU XVE SIÈCLE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 PIERRESVIVES