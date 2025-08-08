Conférence L’intelligence artificielle (IA) en pratique Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence

Conférence L’intelligence artificielle (IA) en pratique

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

2026-04-23

Il y a quelques mois, le robot conversationnel ChatGPT a été dévoilé au grand public, suscitant un mélange de fascination et d’inquiétude et propulsant l’intelligence artificielle sur le devant de la scène.

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

A few months ago, the ChatGPT conversational robot was unveiled to the general public, arousing a mixture of fascination and concern and propelling artificial intelligence to center stage.

