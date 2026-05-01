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CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS SALLE DU BOIS DE CASTRES Carbonne

CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS SALLE DU BOIS DE CASTRES Carbonne

CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS SALLE DU BOIS DE CASTRES Carbonne mercredi 27 mai 2026.

Lieu : SALLE DU BOIS DE CASTRES

Adresse : 5 Route de Lacaugne

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Carbonne

CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS

SALLE DU BOIS DE CASTRES 5 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Et si écouter son corps devenait une clé d’évolution personnelle ? Participez à la conférence l’intelligence du corps à Carbonne !
Proposé par la Petite université populaire en Volvestre.   .

SALLE DU BOIS DE CASTRES 5 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie   contact@pupenvol.fr

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English :

What if listening to your body became the key to your personal evolution? Take part in the body intelligence conference in Carbonne!

L’événement CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS Carbonne a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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