CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS SALLE DU BOIS DE CASTRES Carbonne

Carbonne

CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS

SALLE DU BOIS DE CASTRES 5 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Et si écouter son corps devenait une clé d’évolution personnelle ? Participez à la conférence l’intelligence du corps à Carbonne !

Proposé par la Petite université populaire en Volvestre. .

SALLE DU BOIS DE CASTRES 5 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr

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English :

What if listening to your body became the key to your personal evolution? Take part in the body intelligence conference in Carbonne!

L’événement CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS Carbonne a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE