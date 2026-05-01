CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS SALLE DU BOIS DE CASTRES Carbonne
CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS SALLE DU BOIS DE CASTRES Carbonne mercredi 27 mai 2026.
Carbonne
CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS
SALLE DU BOIS DE CASTRES 5 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Et si écouter son corps devenait une clé d’évolution personnelle ? Participez à la conférence l’intelligence du corps à Carbonne !
Proposé par la Petite université populaire en Volvestre. .
SALLE DU BOIS DE CASTRES 5 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr
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English :
What if listening to your body became the key to your personal evolution? Take part in the body intelligence conference in Carbonne!
L’événement CONFÉRENCE L’INTELLIGENDE DU CORPS Carbonne a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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