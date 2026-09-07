Conférence : Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui, Salle des fêtes de Lisbourg, Lisbourg
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes de Lisbourg · Lisbourg
Informations pratiques
Conférence : Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle des fêtes de Lisbourg Pas-de-Calais
Sans réservation, gratuit, libre, tout âge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Conférence « Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui »
Durée : 10H00 à 12H00
Salle des fêtes, rue du Prieuré à Lisbourg
☕ Accueil café et biscuits offerts par la mairie (09H30)
➡️Conférence (1H30)
Des origines du village aux grands événements qui ont marqué son histoire, cette conférence propose de partir à la découverte du passé de Lisbourg. Ancienne châtellenie du comté de Saint-Pol, Lisbourg possédait sa propre administration et sa propre justice. À travers des vues anciennes, des documents d’archives et des sources parfois inédites, l’histoire du village se dévoile et permet de faire ressurgir des lieux, des personnages et des épisodes aujourd’hui oubliés
Salle des fêtes de Lisbourg rue du prieuré lisbourg Lisbourg 62134 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0667582515 https://www.facebook.com/lhistor1/ Des origines du village aux grands événements qui ont marqué son histoire, cette conférence propose de partir à la découverte du passé de Lisbourg. Ancienne châtellenie du comté de Saint-Pol, Lisbourg possédait sa propre administration et sa propre justice. À travers des vues anciennes, des documents d’archives et des sources parfois inédites, l’histoire du village se dévoile et permet de faire ressurgir des lieux, des personnages et des épisodes aujourd’hui oubliés. Parking rue du prieuré
Conférence « Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui »
©Maxime Lubin