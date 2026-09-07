Conférence : Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui, Salle des fêtes de Lisbourg, Lisbourg

Informations pratiques

Conférence : Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle des fêtes de Lisbourg Pas-de-Calais

Sans réservation, gratuit, libre, tout âge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Conférence « Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui »

Durée : 10H00 à 12H00

Salle des fêtes, rue du Prieuré à Lisbourg

☕ Accueil café et biscuits offerts par la mairie (09H30)

➡️Conférence (1H30)

Des origines du village aux grands événements qui ont marqué son histoire, cette conférence propose de partir à la découverte du passé de Lisbourg. Ancienne châtellenie du comté de Saint-Pol, Lisbourg possédait sa propre administration et sa propre justice. À travers des vues anciennes, des documents d’archives et des sources parfois inédites, l’histoire du village se dévoile et permet de faire ressurgir des lieux, des personnages et des épisodes aujourd’hui oubliés

Salle des fêtes de Lisbourg rue du prieuré lisbourg Lisbourg 62134 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0667582515 https://www.facebook.com/lhistor1/ Des origines du village aux grands événements qui ont marqué son histoire, cette conférence propose de partir à la découverte du passé de Lisbourg. Ancienne châtellenie du comté de Saint-Pol, Lisbourg possédait sa propre administration et sa propre justice. À travers des vues anciennes, des documents d’archives et des sources parfois inédites, l’histoire du village se dévoile et permet de faire ressurgir des lieux, des personnages et des épisodes aujourd’hui oubliés. Parking rue du prieuré

Conférence « Lisbourg de la châtellenie au village d’aujourd’hui »

©Maxime Lubin