Lisbourg en cartes postales anciennes : un lieu de repos pour les soldats pendant la Première Guerre mondiale, Salle des fêtes de Lisbourg, Lisbourg

Informations pratiques

Lisbourg en cartes postales anciennes : un lieu de repos pour les soldats pendant la Première Guerre mondiale Dimanche 20 septembre, 09h00 Salle des fêtes de Lisbourg Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, découvrez une sélection de cartes postales anciennes présentant d’authentiques vues de Lisbourg au début du XXe siècle. Ces clichés, précieux témoignages du village d’autrefois, furent également largement utilisés par les soldats durant la Première Guerre mondiale pour correspondre avec leurs familles lorsqu’ils séjournaient ou se reposaient à Lisbourg. Issue de la collection personnelle de Maxime Lubin, elles seront suivies de commentaires historiques. Découvrez Lisbourg sous un angle que vous n’aviez jamais connu!

Salle des fêtes de Lisbourg rue du prieuré lisbourg Lisbourg 62134 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0667582515 https://www.facebook.com/lhistor1/ Des origines du village aux grands événements qui ont marqué son histoire, cette conférence propose de partir à la découverte du passé de Lisbourg. Ancienne châtellenie du comté de Saint-Pol, Lisbourg possédait sa propre administration et sa propre justice. À travers des vues anciennes, des documents d’archives et des sources parfois inédites, l’histoire du village se dévoile et permet de faire ressurgir des lieux, des personnages et des épisodes aujourd’hui oubliés. Parking rue du prieuré

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, découvrez une sélection de cartes postales anciennes présentant d’authentiques vues de Lisbourg au début du XXe siècle. Ces clichés, précieux du par à…

©Maxime Lubin