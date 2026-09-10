La randonnée Patrimoine : Les Secrets de Lisbourg, Place de Lisbourg, Lisbourg

Informations pratiques

La randonnée Patrimoine : Les Secrets de Lisbourg Samedi 19 septembre, 14h00 Place de Lisbourg Pas-de-Calais

Gratuit et libre d’accès, départ 14H, prévoir bonnes chaussures de marche et eau. Distance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans un parcours commenté, découvrez Lisbourg autrement à travers ses personnages marquants, ses anecdotes méconnues et ses monuments oubliés. Une promenade à la découverte du patrimoine discret du village, de son histoire et des lieux parfois méconnus qui témoignent encore de son identité et de son passé. Un petit patrimoine qui doit sa survie grâce à l’engagement des habitants. Durée : 14H00 à 17H00

Point de départ : Place de Lisbourg

Arrivée : Site V1, rue du Bois Baillon à Lisbourg

Distance : 8,60km

Place de Lisbourg Place de lisbourg Lisbourg 62134 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0667582515 https://www.facebook.com/lhistor1/ https://www.facebook.com/lhistor1/ Dans un parcours commenté, découvrez Lisbourg autrement à travers ses personnages marquants, ses anecdotes méconnues et ses monuments oubliés. Une promenade à la découverte du patrimoine discret du village, de son histoire et des lieux parfois méconnus qui témoignent encore de son identité et de son passé. Un petit patrimoine qui doit sa survie grâce à l’engagement des habitants. Parking rue du prieuré

Dans un parcours commenté, découvrez Lisbourg autrement à travers ses personnages marquants, ses anecdotes méconnues et ses monuments oubliés. Une promenade à la découverte du patrimoine discret du à…

©Maxime Lubin