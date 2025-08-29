Conférence littéraire Les monstres fantastiques de l’Angleterre victorienne par Tristan Harribey Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Conférence littéraire Les monstres fantastiques de l’Angleterre victorienne par Tristan Harribey

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23 20:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Les monstres fantastiques de l’Angleterre victorienne, par Tristan Harribey, professeur certifié de lettres modernes.

Dracula, Dr Jekyll et Mr Hyde, Frankenstein, Dorian Gray, et autres monstres de la littérature anglaise fascinent toujours autant car ils répondent à nos peurs les plus profondes…

Venez les (re)découvrir et frissonner ensemble en analysant les angoisses les plus intimes d’une société de la fin du XIXe siècle si proche de la nôtre.

Tout public. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Conférence littéraire Les monstres fantastiques de l’Angleterre victorienne par Tristan Harribey

L’événement Conférence littéraire Les monstres fantastiques de l’Angleterre victorienne par Tristan Harribey Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud