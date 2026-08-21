Conférence : Lucette Desvignes, une romancière chalonnaise voyageuse, Bibliothèque Municipale, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Conférence : Lucette Desvignes, une romancière chalonnaise voyageuse Vendredi 18 septembre, 19h30 Bibliothèque Municipale Saône-et-Loire

Limité à 100 places, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Conférence par Philippe Ménager, commissaire de l’exposition « Lucette Desvignes (1926-2024) le roman d’une vie en archives ».

Surnommée « chevreau batailleur » durant son enfance chalonnaise, Lucette Desvignes eut un parcours professionnel exceptionnel qui la fit enseigner à Chalon, Lyon, Saint-Etienne mais aussi au Canada, aux Etats-Unis, en Egypte ou en Roumanie. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle fut encore une grande romancière combattante, lauréate du prix Roland-Dorgelès 1982, une poétesse et dramaturge dont l’œuvre fut traduite aux Etats-Unis, et une nouvelliste engagée qui, à plus de 90 ans, défendait encore les causes qui lui étaient chères. Philippe Ménager, lors d’une conférence abondamment illustrée, vous proposera, avec ardeur, de redécouvrir l’histoire d’une géniale Chalonnaise.

Bibliothèque Municipale Place de l’Hotel de Ville 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385905150 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr »}]

Conférence par Philippe Ménager, commissaire de l’exposition « Lucette Desvignes (1926-2024) le roman d’une vie en archives ».

© ville de Chalon-sur-Saône