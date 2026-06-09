Conférence L’usage des lacs de montagne LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Conférence L’usage des lacs de montagne

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Apprenez-en plus sur les enjeux liés aux lacs de montagne, un pan d’histoire des Pyrénées.

À l’occasion de cette conférence, Jean-Christophe Sanchez proposera une réflexion autour des usages des lacs de montagne, entre exploitation hydroélectrique, développement touristique et préservation des territoires pyrénéens.

À travers l’histoire et les évolutions de ces espaces, cette rencontre invitera à mieux comprendre les enjeux humains, économiques et environnementaux qui façonnent aujourd’hui les paysages d’altitude.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Learn more about the issues surrounding mountain lakes, a part of Pyrenean history.

At this conference, Jean-Christophe Sanchez will discuss the uses of mountain lakes, between hydroelectric exploitation, tourism development and the preservation of Pyrenean territories.

Through the history and evolution of these areas, this meeting will provide a better understanding of the human, economic and environmental issues shaping today?s high-altitude landscapes.

L’événement Conférence L’usage des lacs de montagne Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65