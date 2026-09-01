CONFÉRENCE | LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME CHANGER DE CAP Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONFÉRENCE | LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME CHANGER DE CAP

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Une matinée d’échanges autour de la lutte contre l’illettrisme

La Médiathèque départementale de l’Hérault et le CRIA CEREGARD vous convient, le 24 septembre 2026, à la demi-journée Lutte contre l’illettrisme changer de cap , au Domaine départemental de Pierresvives, organisée dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme initiées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANCLI) et cofinancée par la DRAC Occitanie.

SUR INSCRIPTION, par mail à mediathequepierresvives@herault.fr

Il est également possible de suivre les conférences à distance.

Programme de la matinée

09h15 09h30

Ouverture

Jean-André ITHIER — Responsable de la Médiathèque départementale de l’Hérault

09h30 10h15

Définitions et Etat des lieux de l’illettrisme dans l’Hérault

Véronique JOULIÉ — Chargée de mission à l’ANLCI pour l’Occitanie

Illettrisme, de quoi parle-t-on exactement définition, impacts sur la société, quelques données nationales et focus sur le département de l’Hérault avec les nouvelles fiches départementales. Les enjeux. Présentation des missions de l’Agence Nationale de la Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI).

Stephen BERTRAND — Conseiller technique et pédagogique pour l’Hérault au CRIA CEREGARD (Centre de ressources illettrisme Apprentissage de la langue)

Les CRIA des outils pour sensibiliser, informer, professionnaliser les acteurs, appuyer des groupes de travail, au plus près des territoires. Présentation rapide de la mission ressources illettrisme sur l’Hérault, portée par CEREGARD au côté des autres acteurs du territoire qui seront évoqués. Brève introduction des intervenants.

10h15 11h30

Les concernés prennent la parole

Anne VINÉRIER — Docteur en sciences de l’éducation. Autrice de plusieurs ouvrages

Deux AMBASSADEURS — Membres de la Chaîne des savoirs.

Mieux comprendre les besoins exprimés par les personnes en difficulté avec les savoirs de base, imaginer d’autres façons de rejoindre ce public pour qu’il reprenne un chemin de réapprentissage voilà de quoi permettre de penser autrement la lutte contre l’illettrisme (et la façon de la financer) et de parler autrement de la question en interrogeant les termes que nous utilisons ainsi que les chiffres des instituts de sondage. Anne VINÉRIER, s’appuyant sur de nombreux témoignages, suggère de mettre en avant des accompagnements plus adaptés. Les deux ambassadeurs membres de la Chaîne des savoirs partageront leur parcours, les freins rencontrés mais aussi les leviers propices à des changements qu’ils ont pu saisir. Ils évoqueront aussi les réussites et quelques errances dans l’accompagnement de leur situation d’illettrisme. Les échanges avec la salle seront privilégiés.

Anne VINÉRIER Formatrice sur le terrain, puis formatrice de formateurs, elle a également été à l’initiative de formations de médiateurs pour rejoindre ces personnes et les accompagner dans un chemin de réapprentissage. Avec des apprenants, elle a participé à la création du mouvement de La Chaîne des Savoirs. Autrice de plusieurs ouvrages de référence dont le récent Lutter contre l’illettrisme changer de cap .

La chaine des savoirs Les maillons de cette chaîne sensibilisent à la question de l’illettrisme en participant à des réunions publiques, des conférences pour mobiliser le public et faire remonter les besoins aux partenaires locaux. Ils interviennent dans des formations de formateurs, de médiateurs (personnes relais), participent à des formations, des recherches et des actions… pour faire avancer la compréhension de la question de l’illettrisme.

11h30 12h30

Écrire pour comprendre itinéraire de la démarche

Pascale LASSABLIERE — Formatrice en alphabétisation, français langue étrangère.

Il y a au départ ce qui pourrait relever d’un paradoxe Montrer qu’il est possible de s’autoriser à écrire à propos de ce qui écrase, on pourrait dire de s’auteuriser . Raconter son propre vécu avec l’écriture comme outil. Bien sûr cela demande de bouger les méthodes et postures d’accompagnement, de penser une forme d’animation dans laquelle chacun se sente libre de chercher, d’écrire avec des manques, et d’imaginer des outils pour contourner la difficulté de l’accès au geste technique d’écrire . Au final, c’est aussi un outil d’humanité quand il permet de se reconnaître soi-même et de rencontrer l’autre.

Pascale LASSABLIÈRE a travaillé pendant 10 ans dans le secteur de l’alphabétisation et de la lutte contre l’illettrisme en milieu associatif, scolaire et carcéral. Autrice L’atelier d’écriture pour accompagner le récit de vie .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie mediathequepierresvives@herault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONFÉRENCE | LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME CHANGER DE CAP

A morning of discussions on the fight against illiteracy

L’événement CONFÉRENCE | LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME CHANGER DE CAP Montpellier a été mis à jour le 2026-08-18 par 34 PIERRESVIVES