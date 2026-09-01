Conférence Maladie d’Alzheimer Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses
lundi 21 septembre 2026 · Rue Léon Jaupitre · Rogny-les-Sept-Écluses
Informations pratiques
Rogny-les-Sept-Écluses
Conférence Maladie d’Alzheimer
Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 17:30:00
fin : 2026-09-21 19:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer pour mieux accompagner !
Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? Vous êtes aidant, professionnel de santé ou simplement sensible à cette thématique ?
Nous vous invitons à une conférence ouverte à tous pour mieux comprendre les changements liés à la maladie, améliorer la communication avec les personnes malades et découvrir des outils concrets pour un accompagnement plus serein.
Animée par Marianne Hartmann, accompagnée du Dr Marie-France Maugourd, Légion d’honneur en Gériatrie.
Conférence ouverte à tous. .
Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr
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English : Conférence Maladie d’Alzheimer
L’événement Conférence Maladie d’Alzheimer Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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