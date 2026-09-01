Conférence Maladie d’Alzheimer Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Rogny-les-Sept-Écluses

Conférence Maladie d’Alzheimer

Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 17:30:00

fin : 2026-09-21 19:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer pour mieux accompagner !

Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? Vous êtes aidant, professionnel de santé ou simplement sensible à cette thématique ?

Nous vous invitons à une conférence ouverte à tous pour mieux comprendre les changements liés à la maladie, améliorer la communication avec les personnes malades et découvrir des outils concrets pour un accompagnement plus serein.

Animée par Marianne Hartmann, accompagnée du Dr Marie-France Maugourd, Légion d’honneur en Gériatrie.

Conférence ouverte à tous. .

Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr

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English : Conférence Maladie d’Alzheimer

L’événement Conférence Maladie d’Alzheimer Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)