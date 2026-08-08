Informations pratiques

Rogny-les-Sept-Écluses

Construire l’impossible un projet à l’échelle d’un roi / La Puisaye Légendaire, votre boussole en poche !

Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Puisaye Légendaire, votre boussole en poche !

(Kit réalité virtuelle disponible à l’Office de Tourisme, au Camping ou chez les commerçants) . Nous sommes en 1834. Des travaux inédits pour le village depuis le 17e siècle viennent de se terminer les écluses sont dorénavant plus larges et plus grandes.

Envoyé(e) par la Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines, l’organisme chargé de la modernisation du réseau navigable de France, votre mission est de vérifier le bon fonctionnement des Sept Écluses.

Au fil de cette visite, découvrez les secrets d’une construction hors du commun vous percerez la malédiction qui a pesé sur la construction des sept écluses, l’étonnante raison pour laquelle Rogny abritait autrefois presque autant d’ânes que d’âmes, et le génie d’une œuvre architecturale conçue à l’échelle d’un roi.

Enfin, vous voyagerez dans le temps avec une reconstitution historique 3D inédite des sept écluses en fonctionnement en 1834.

Bonne visite !

(Réalité virtuelle, Captation 360°, vidéos, mini-jeux, audio et parcours inspiré de faits réels). Circuit familial facile, accessible en poussette. Durée 1h30. Gratuit).

Pour télécharger ce parcours, voici les différentes étapes

1. Téléchargez l’application gratuite Legendr via votre play store ou apple store.

2. Sélectionnez la ville de Rogny-les-Sept-Écluses.

3. Téléchargez gratuitement le parcours.

4. Besoin d’aide lors de votre balade ? N’hésitez pas à activer le point d’interrogation ? en haut à droite de votre écran.

Bonne aventure ! .

Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 15 66 responsablepromotion@puisaye-tourisme.fr

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English : Construire l’impossible un projet à l’échelle d’un roi / La Puisaye Légendaire, votre boussole en poche !

L’événement Construire l’impossible un projet à l’échelle d’un roi / La Puisaye Légendaire, votre boussole en poche ! Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !