Journées Européennes du patrimoine Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Rogny-les-Sept-Écluses

Journées Européennes du patrimoine

Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

– Exposition Compagnon du devoir Rognycois Marien Dange . Venez découvrir la réussite d’un enfant du pays à travers le compagnonnage ! Cette exposition est ouverte à toutes et tous !

– Exposition de photos du village vu du ciel

– Balade randonnée sur les venelles de Rogny départ à 14h30 de l’espace culturel le samedi

– Archives de la mairie cadastre, … .

Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 51 78 rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr

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English : Journées Européennes du patrimoine

L’événement Journées Européennes du patrimoine Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-03 par Yonne Attractivité