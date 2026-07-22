Journées Européennes du patrimoine Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses
samedi 19 septembre 2026 · Rue Léon Jaupitre · Rogny-les-Sept-Écluses
Informations pratiques
Rogny-les-Sept-Écluses
Journées Européennes du patrimoine
Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
– Exposition Compagnon du devoir Rognycois Marien Dange . Venez découvrir la réussite d’un enfant du pays à travers le compagnonnage ! Cette exposition est ouverte à toutes et tous !
– Exposition de photos du village vu du ciel
– Balade randonnée sur les venelles de Rogny départ à 14h30 de l’espace culturel le samedi
– Archives de la mairie cadastre, … .
Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 51 78 rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr
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English : Journées Européennes du patrimoine
L’événement Journées Européennes du patrimoine Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-03 par Yonne Attractivité
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