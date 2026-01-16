Conférence Margaret Brooke, une anglaise amie de Loti, reine à Bornéo Musée Hèbre Rochefort
Conférence Margaret Brooke, une anglaise amie de Loti, reine à Bornéo Musée Hèbre Rochefort jeudi 12 mars 2026.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 19:00:00
2026-03-12
Conférence par Alain Quella-Villéger et Christine Ribardière (cotraductrice).
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Conference: Margaret Brooke, an Englishwoman and friend of Loti, Queen of Borneo
Conference by Alain Quella-Villéger and Christine Ribardière.
