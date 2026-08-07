Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Conférence Marie Gocker et son dispensaire au Cameroun

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez découvrir une figure méconnue de l’Histoire de l’Afrique centrale lors de cette passionnante conférence.

Une conférence par Claire Prêtre, ancienne directrice du Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar.

Elle évoquera Marie Gocker, sage-femme née en Alsace en 1875, qui développa un dispensaire au Cameroun. Certains patients la rétribuaient en objets, légués depuis au Musée d’histoire naturelle de Colmar. Une figure méconnue de l’histoire de l’Afrique centrale, dont le parcours n’est pas sans rappeler celui d’un certain Albert Schweitzer… 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

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English :

Come discover a little-known figure from the history of Central Africa during this fascinating lecture.

L’événement Conférence Marie Gocker et son dispensaire au Cameroun Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg