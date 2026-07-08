KB fête l’été Kaysersberg Vignoble
dimanche 16 août 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
KB fête l’été
Dans les rues Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Animation musicale, tartes flambée place de la mairie, tours en voitures de prestige, marché de producteurs et stands d’artisans locaux dans les rues.
Durant une journée (le dimanche 16 août), les commerçants de Kaysersberg Vignoble proposent une grande braderie estivale. L’occasion de trouver un grand nombre de produits.
Profitez également d’un programme complet avec:
Le Rotary Club de Colmar Rhin proposera aux visiteurs une promenade en voiture de prestige tel qu’en Ferrari, Maserati, Porsche, TVR, Corvette ou encore Jaguar au profit d’une oeuvre caricative.
Animation musicale au Badhus
Petite restauration et buvette toute la journée avec l’amicale des pompiers sur la place de l’hôtel de ville.
En plus de la braderie traditionnelle, nous organisons un marché de producteurs et créateurs locaux. 0 .
Dans les rues Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 17 73 kominkb68@gmail.com
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English :
Musical entertainment, tartes flambées on the town hall square, rides in prestige cars, farmers’ market and stalls for local artisans in the streets.
L’événement KB fête l’été Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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