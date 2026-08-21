Conférence marmites norvégiennes, Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Droits de l'Homme - Nelson Mandela · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Conférence marmites norvégiennes Vendredi 18 septembre, 19h00 Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela Nord
Sur inscritpiton
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Comment cuisiner sans se fatiguer tout en faisant des économies d’énergies ? La marmite norvégienne vous permet de finir la cuisson des aliments de façon autonome et sans dépense d’énergie supplémentaire. Au cours de cette animation, vous découvrirez les différents modèles de marmites norvégiennes, les recettes de base pour les utiliser ainsi que d’autres modes de cuisson économes en énergie.
Partenaire(s) : Passerelles Ludiques
Maison des droits de l’Homme Nelson Mandela – 20 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Au cours de cette animation, découvrez les différents modèles de marmites norvégiennes, les recettes de base pour les utiliser ainsi que d’autres modes de cuisson économes en énergie.
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- « 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq 11 septembre 2026
- Braderie au profit du Téléthon, Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq 13 septembre 2026