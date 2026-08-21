Conférence marmites norvégiennes, Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Conférence marmites norvégiennes Vendredi 18 septembre, 19h00 Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela Nord

Sur inscritpiton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Comment cuisiner sans se fatiguer tout en faisant des économies d’énergies ? La marmite norvégienne vous permet de finir la cuisson des aliments de façon autonome et sans dépense d’énergie supplémentaire. Au cours de cette animation, vous découvrirez les différents modèles de marmites norvégiennes, les recettes de base pour les utiliser ainsi que d’autres modes de cuisson économes en énergie.

Partenaire(s) : Passerelles Ludiques

Maison des droits de l’Homme Nelson Mandela – 20 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]

Au cours de cette animation, découvrez les différents modèles de marmites norvégiennes, les recettes de base pour les utiliser ainsi que d’autres modes de cuisson économes en énergie.