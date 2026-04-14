Conférence « Matisco, naissance d’une ville », Musée des Ursulines, Mâcon

Conférence « Matisco, naissance d’une ville » Dimanche 14 juin, 15h00 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

En 2024, la fouille de la rue des Epinoches menée par l’Inrap a permis de préciser davantage l’histoire de l’urbanisme mâconnais. Grâce aux données archéologiques, il est désormais possible de décrire la transformation de l’oppidum gaulois en agglomération gallo-romaine.

Par Daniel Barthèlemy, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap

En partenariat avec l’Inrap

Public : ados – adultes

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

En 2024, la fouille de la rue des Epinoches menée par l’Inrap a permis de préciser davantage l’histoire de l’urbanisme mâconnais. Grâce aux données archéologiques, il est désormais possible de la de …

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