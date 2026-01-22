Conférence Maurizio Cattelan Metz

Conférence Maurizio Cattelan

Roberta Tenconi, chief curator du Hangar Bicocca à Milan et Chiara Parisi, Directrice du Centre Pompidou-Metz

Cette conférence porte sur la parution exceptionnelle de deux ouvrages majeurs autour de l’artiste Maurizio Cattelan Maurizio Cattelan. Beware of Yourself , aux éditions Marsilio Arte, sous la direction de Roberta Tenconi et Vicente Todolí et Dimanhce sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou , aux éditions du Centre Pompidou-Metz, sous la direction de Maurizio Cattelan et Chiara Parisi.

Roberta Tenconi et Chiara Parisi croiseront leurs regards sur cet artiste incontournable de la scène artistique internationale.

À l’issue de leur échange, une signature est organisée avec l’artiste.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

Roberta Tenconi, Chief Curator of Hangar Bicocca in Milan and Chiara Parisi, Director of Centre Pompidou-Metz

This talk will focus on the exceptional publication of two major books on the artist Maurizio Cattelan: Maurizio Cattelan. Beware of Yourself , published by Marsilio Arte, edited by Roberta Tenconi and Vicente Todolí, and Dimanhce sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou , published by Centre Pompidou-Metz, edited by Maurizio Cattelan and Chiara Parisi.

Roberta Tenconi and Chiara Parisi will share their views on this key artist on the international art scene.

A signing session with the artist will follow.

This conference is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

