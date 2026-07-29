Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves rue Audebert Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves

rue Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Actualité des recherches sur la bataille de l’île d’Aix.

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rue Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

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English : Lecture: The Mer des Pertuis from archives to shipwrecks

Latest research on the Battle of Île d’Aix.

L’événement Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves Rochefort a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan