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AGENDA · Rochefort

Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves rue Audebert Rochefort

vendredi 18 septembre 2026 · rue Audebert · Rochefort

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
rue Audebert
Adresse
Corderie Royale
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves

rue Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Actualité des recherches sur la bataille de l’île d’Aix.
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rue Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90  contact@corderie-royale.com

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English : Lecture: The Mer des Pertuis from archives to shipwrecks

Latest research on the Battle of Île d’Aix.

L’événement Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves Rochefort a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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