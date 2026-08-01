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AGENDA · Rochefort

Dédicace Agnès Prévost Librairie Pierre Loti Rochefort

jeudi 6 août 2026 · Librairie Pierre Loti · Rochefort

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Librairie Pierre Loti
Adresse
111 rue de la République
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Dédicace Agnès Prévost

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 13:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Dédicace d’Agnès Prévost pour son nouvel ouvrage.
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Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53  librairiepierreloti@wanadoo.fr

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English : Book signing by Agnès Prévost

Book signing by Agnès Prévost for her new book.

L’événement Dédicace Agnès Prévost Rochefort a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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