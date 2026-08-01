Dédicace Agnès Prévost Librairie Pierre Loti Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Dédicace Agnès Prévost

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 13:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dédicace d’Agnès Prévost pour son nouvel ouvrage.

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Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53 librairiepierreloti@wanadoo.fr

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English : Book signing by Agnès Prévost

Book signing by Agnès Prévost for her new book.

L’événement Dédicace Agnès Prévost Rochefort a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan