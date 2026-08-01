Dédicace Agnès Prévost Librairie Pierre Loti Rochefort
jeudi 6 août 2026 · Librairie Pierre Loti · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Dédicace Agnès Prévost
Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 13:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Dédicace d’Agnès Prévost pour son nouvel ouvrage.
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Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53 librairiepierreloti@wanadoo.fr
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English : Book signing by Agnès Prévost
Book signing by Agnès Prévost for her new book.
L’événement Dédicace Agnès Prévost Rochefort a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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