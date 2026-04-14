CONFÉRENCE « Mercredi curieux » : Des expéditions aux collections Mercredi 29 avril, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Gratuit – Réservation conseillée – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Des expéditions aux collections

Par le MOBE

Pourquoi continuer à explorer la biodiversité ? François Dusoulier, conservateur en chef au Muséum national d’histoire naturelle, raconte ses expéditions pour redécouvrir et recenser des espèces, et montre comment elles enrichissent les muséums et éclairent notre compréhension du vivant.

Avec François Dusoulier du Muséum national d’histoire naturelle

Mercredi 29 avril à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]

Pourquoi continuer à explorer la biodiversité ? MOBE musée

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environement