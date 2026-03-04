Fêtes de Jeanne d’Arc à la Maison de Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans
Fêtes de Jeanne d’Arc à la Maison de Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans mardi 14 avril 2026.
Fêtes de Jeanne d’Arc à la Maison de Jeanne d’Arc 14 avril – 9 mai Maison Jeanne d’Arc Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T14:30:00+02:00 – 2026-04-14T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Calendrier d’ouverture des réservations
- Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026
- Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026
- Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026
Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]
Découvrez des ateliers jeune public et un jeu de rôle pour les Fêtes de Jeanne d’Arc visite visites
Fêtes de Jeanne d’Arc 1926