Fêtes de Jeanne d’Arc à la Maison de Jeanne d’Arc, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

Fêtes de Jeanne d’Arc à la Maison de Jeanne d’Arc 14 avril – 9 mai Maison Jeanne d’Arc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T14:30:00+02:00 – 2026-04-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]

Découvrez des ateliers jeune public et un jeu de rôle pour les Fêtes de Jeanne d’Arc visite visites

Fêtes de Jeanne d’Arc 1926