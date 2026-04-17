Conférence Mille et une manière d’appeler l’eau ? Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Les Eyzies

Conférence Mille et une manière d’appeler l’eau ?

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

18h30 20h. Cette conférence explore les arts rupestres d’Afrique australe à travers un enjeu cosmologique et vital pour les chasseurs-collecteurs la relation à l’eau et à la pluie.​ Sur réservation. Gratuit

Cette conférence explore les arts rupestres d’Afrique australe à travers un enjeu cosmologique et vital pour les chasseurs-collecteurs la relation à l’eau et à la pluie.​

De nombreux abris-sous-roche livrent en effet des peintures complexes (créatures hybrides, motifs géométriques) souvent identifiées comme des animaux de la pluie . Pour décrypter cette iconographie foisonnante attribuée aux San, la recherche archéologique la confronte aujourd’hui aux récits ethnographiques du XIXe siècle.​

À travers l’étude de sites emblématiques, l’exposé éprouvera ces interprétations en croisant analyse matérielle des œuvres, contextes environnementaux et archives écrites. Il explorera la diversité des registres à l’œuvre rituels anciens, évocations mythologiques ou pratiques syncrétiques mêlant héritage San et influences agropastorales

Inscription obligatoire nombre de places limité .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

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English : Conférence Mille et une manière d’appeler l’eau ?

6:30pm 8pm. This lecture explores Southern African rock art through a cosmological and vital issue for hunter-gatherers: the relationship with water and rain… Reservations required. Free

L’événement Conférence Mille et une manière d’appeler l’eau ? Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère