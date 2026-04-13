Conférence Mireille Gayet sur le chocolat, Jardin du Vent, Notre-Dame-de-Monts

Conférence Mireille Gayet sur le chocolat Samedi 6 juin, 17h45 Jardin du Vent Vendée

Gratuit – 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

La médiathèque du Jardin du Vent a le plaisir d’accueillir Mireille Gayet, autrice et illustratrice, pour une conférence dédiée à l’univers du cacao

À travers son ouvrage « le grand traité du chocolat », elle vous propose un voyage au cœur de cette boisson emblématique : de ses origines à ses modes de préparation, en passant par ses arômes, ses rituels et ses cultures à travers le monde. Une rencontre riche et sensorielle pour découvrir le chocolat sous un nouveau jour.

Jardin du Vent 29 bis rue Gilbert Cesbron 85690 Notre Dame de Monts Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire 0228112643 https://villenotredamedemonts.fr/ https://www.facebook.com/Jardin.du.vent.nddm;http://mediatheques.omdm.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.omdm.fr »}] Le Jardin du Vent est un lieu singulier où nature et culture se rencontrent en douceur. Niché à Notre-Dame-de-Monts, ce parc végétal invite à la flânerie, à la découverte et à l’éveil des sens, au rythme du vent qui traverse ses espaces.

Ancien site d’interprétation autour du vent, il est aujourd’hui devenu un véritable écrin de verdure accueillant une médiathèque, des espaces d’exposition et de nombreuses animations. On y vient autant pour lire, apprendre et s’émerveiller que pour profiter d’un moment de calme en plein air.

Au fil des saisons, le Jardin du Vent propose des rendez-vous culturels, artistiques et bien-être, faisant de ce lieu un espace vivant, convivial et ouvert à tous, où l’on prend le temps de respirer… et de s’inspirer.

La médiathèque du Jardin du Vent a le plaisir d’accueillir Mireille Gayet, autrice et illustratrice, pour une conférence dédiée à l’univers du café.

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