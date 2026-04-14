Jardin du Vent – Les épices, Jardin du Vent, Notre-Dame-de-Monts

Jardin du Vent – Les épices 6 et 7 juin Jardin du Vent Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La médiathèque du Jardin du Vent et le RIM, vous invite à une édition placée sous le signe des épices, pour un véritable voyage sensoriel au cœur du vivant.

Durant tout le week-end, rencontres et échanges rythmeront le jardin : auteurs passionnés, producteur de safran, chocolatier, pépiniériste, professionnels des espaces verts et artisans partageront leurs savoir-faire et leurs expériences. Entre conférences, tables rondes et découvertes, chacun pourra explorer les épices sous toutes leurs formes, du jardin à l’assiette.

Un marché d’épices et la présence d’un libraire viendront compléter ces temps forts, pour prolonger la découverte et éveiller curiosité et gourmandise.

Jardin du Vent 29 bis rue Gilbert Cesbron 85690 Notre Dame de Monts Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire 0228112643 https://villenotredamedemonts.fr/ https://www.facebook.com/Jardin.du.vent.nddm;http://mediatheques.omdm.fr Le Jardin du Vent est un lieu singulier où nature et culture se rencontrent en douceur. Niché à Notre-Dame-de-Monts, ce parc végétal invite à la flânerie, à la découverte et à l’éveil des sens, au rythme du vent qui traverse ses espaces.

Ancien site d’interprétation autour du vent, il est aujourd’hui devenu un véritable écrin de verdure accueillant une médiathèque, des espaces d’exposition et de nombreuses animations. On y vient autant pour lire, apprendre et s’émerveiller que pour profiter d’un moment de calme en plein air.

Au fil des saisons, le Jardin du Vent propose des rendez-vous culturels, artistiques et bien-être, faisant de ce lieu un espace vivant, convivial et ouvert à tous, où l’on prend le temps de respirer… et de s’inspirer.

La médiathèque du Jardin du Vent et le RIM, vous invite à une édition placée sous le signe des épices, pour un véritable voyage sensoriel au cœur du vivant.

©Sophie BODIN