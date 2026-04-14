Table ronde entre Mireille Gayet autrice et Mme Gendron productrice de Safran, Jardin du Vent, Notre-Dame-de-Monts

Table ronde entre Mireille Gayet autrice et Mme Gendron productrice de Safran Samedi 6 juin, 16h15 Jardin du Vent Vendée

gratuit – 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La médiathèque du Jardin du Vent vous invite à une rencontre sous forme de table ronde, réunissant Mireille Gayet, autrice et illustratrice, et Mme Gendron, productrice de safran.

Au croisement du regard artistique, scientifique et de l’expérience du terrain, cet échange mettra à l’honneur le safran : son histoire, ses usages, sa culture et ses secrets de production. Entre savoirs, passion et transmission, cette rencontre promet un dialogue riche et inspirant autour de cette épice précieuse.

Jardin du Vent 29 bis rue Gilbert Cesbron 85690 Notre Dame de Monts Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire 0228112643 https://villenotredamedemonts.fr/ https://www.facebook.com/Jardin.du.vent.nddm;http://mediatheques.omdm.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.omdm.fr »}] Le Jardin du Vent est un lieu singulier où nature et culture se rencontrent en douceur. Niché à Notre-Dame-de-Monts, ce parc végétal invite à la flânerie, à la découverte et à l’éveil des sens, au rythme du vent qui traverse ses espaces.

Ancien site d’interprétation autour du vent, il est aujourd’hui devenu un véritable écrin de verdure accueillant une médiathèque, des espaces d’exposition et de nombreuses animations. On y vient autant pour lire, apprendre et s’émerveiller que pour profiter d’un moment de calme en plein air.

Au fil des saisons, le Jardin du Vent propose des rendez-vous culturels, artistiques et bien-être, faisant de ce lieu un espace vivant, convivial et ouvert à tous, où l’on prend le temps de respirer… et de s’inspirer.

La médiathèque du Jardin du Vent vous invite à une rencontre sous forme de table ronde, réunissant Mireille Gayet, autrice et illustratrice, et Mme Gendron, productrice de safran.