Conférence Mobiliers de prestige des tombes princières celtes au temps du prince de Lavau Troyes
Conférence Mobiliers de prestige des tombes princières celtes au temps du prince de Lavau Troyes mardi 16 juin 2026.
Troyes
Conférence Mobiliers de prestige des tombes princières celtes au temps du prince de Lavau
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
La tombe princière de Lavau offre un témoignage exceptionnel sur les formes d’expression du pouvoir dans la région de la Haute Seine, au milieu du 5e siècle avant notre ère.
Cette communication propose d’examiner les convergences et les singularités entre Lavau et les tombes princières du sud-ouest de l’Allemagne, à travers les parures et les insignes de pouvoir, la place du service à boire et du banquet et les liens avec le monde méditerranéen.
Gratuit, dans la limite des places disponibles. .
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Conférence Mobiliers de prestige des tombes princières celtes au temps du prince de Lavau Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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