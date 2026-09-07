Conférence musicale: Ernest Luguet, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Patrimoine d'Albens · Entrelacs
Informations pratiques
Conférence musicale: Ernest Luguet Vendredi 18 septembre, 20h00 Espace Patrimoine d’Albens Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Vendredi 18 septembre à 20h, Kronos a le plaisir de vous inviter à une conférence musicale présentée par Lionel Berthet de l’association Transcend’Alpes, sur le thème : Ernest Luguet, poète et « Mozart paysan » de notre région.
Elle aura lieu à l’Espace Patrimoine à Albens. Entrée libre (mais réservation conseillée sur notre adresse de contact : contact@kronos-albanais.org)
Espace Patrimoine d’Albens 177 rue du Mont-Blanc, Albens, 73410 Entrelacs Entrelacs 73410 Albens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.kronos-albanais.org Espace Patrimoine d’Albens
Collection archéologique gare et parkings à proximité
Vendredi 18 septembre à 20h, Kronos a le plaisir de vous inviter à une conférence musicale présentée par Lionel Berthet de l’association Transcend’Alpes, sur le thème : Ernest Luguet, poète et « » de…
©Aurore Gallet et Bernard Fleuret
À voir aussi à Entrelacs (Savoie)
- Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs 19 septembre 2026
- Survoler 200 ans de photographie. Découvrir les appareils photo du musée Kronos et l’étonnant destin de l’un d’eux, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs 19 septembre 2026
- Poucette – L’Escale – Entrelacs (73410), L’Escale – 73410 Entrelacs, Entrelacs 10 décembre 2026