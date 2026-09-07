Conférence musicale: Ernest Luguet, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs

Informations pratiques

Conférence musicale: Ernest Luguet Vendredi 18 septembre, 20h00 Espace Patrimoine d’Albens Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Vendredi 18 septembre à 20h, Kronos a le plaisir de vous inviter à une conférence musicale présentée par Lionel Berthet de l’association Transcend’Alpes, sur le thème : Ernest Luguet, poète et « Mozart paysan » de notre région.

Elle aura lieu à l’Espace Patrimoine à Albens. Entrée libre (mais réservation conseillée sur notre adresse de contact : contact@kronos-albanais.org)

Espace Patrimoine d’Albens 177 rue du Mont-Blanc, Albens, 73410 Entrelacs Entrelacs 73410 Albens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.kronos-albanais.org Espace Patrimoine d’Albens

Collection archéologique gare et parkings à proximité

Vendredi 18 septembre à 20h, Kronos a le plaisir de vous inviter à une conférence musicale présentée par Lionel Berthet de l’association Transcend’Alpes, sur le thème : Ernest Luguet, poète et « » de…

©Aurore Gallet et Bernard Fleuret