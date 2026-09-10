Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs

Informations pratiques

Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Patrimoine d’Albens Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des journées du Patrimoine 2026, le samedi 19 septembre, l’association Kronos vous propose la même promenade patrimoniale que l’an dernier, qui avait été interrompue par la pluie. Au départ de l’espace Patrimoine d’Albens jusqu’à Orly et Marline, vous pourrez découvrir l’architecture rurale et la gestion de l’eau.

Départ de l’Espace Patrimoine à 14h

(177 rue du Mont-Blanc, Albens Entrelacs)

Prévoir de bonnes chaussures

Durée : de 2 à 3 heures (6 à 7 km)

Réservation conseillée : contact@kronos-albanais.org

https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-promenade-au-fil-de-leau/

Espace Patrimoine d’Albens 177 rue du Mont-Blanc, Albens, 73410 Entrelacs Entrelacs 73410 Albens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.kronos-albanais.org [{« link »: « mailto:contact@kronos-albanais.org »}, {« link »: « https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-promenade-au-fil-de-leau/ »}] Espace Patrimoine d’Albens

Collection archéologique gare et parkings à proximité

À l’occasion des journées du Patrimoine 2026, le samedi 19 septembre, l’association Kronos vous propose la même promenade patrimoniale que l’an dernier, qui avait été interrompue par la pluie. Au de …

©Marie-Claude Hébrard