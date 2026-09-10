Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs
samedi 19 septembre 2026 · Espace Patrimoine d'Albens · Entrelacs
Informations pratiques
Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Patrimoine d’Albens Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des journées du Patrimoine 2026, le samedi 19 septembre, l’association Kronos vous propose la même promenade patrimoniale que l’an dernier, qui avait été interrompue par la pluie. Au départ de l’espace Patrimoine d’Albens jusqu’à Orly et Marline, vous pourrez découvrir l’architecture rurale et la gestion de l’eau.
Départ de l’Espace Patrimoine à 14h
(177 rue du Mont-Blanc, Albens Entrelacs)
Prévoir de bonnes chaussures
Durée : de 2 à 3 heures (6 à 7 km)
Réservation conseillée : contact@kronos-albanais.org
https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-promenade-au-fil-de-leau/
Espace Patrimoine d’Albens 177 rue du Mont-Blanc, Albens, 73410 Entrelacs Entrelacs 73410 Albens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.kronos-albanais.org [{« link »: « mailto:contact@kronos-albanais.org »}, {« link »: « https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-promenade-au-fil-de-leau/ »}] Espace Patrimoine d’Albens
Collection archéologique gare et parkings à proximité
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©Marie-Claude Hébrard
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