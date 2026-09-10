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Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs

samedi 19 septembre 2026 · Espace Patrimoine d'Albens · Entrelacs

Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace Patrimoine d'Albens
Adresse
177 rue du Mont-Blanc, Albens, 73410 Entrelacs
Ville
73410 Entrelacs
Département
Savoie

Promenade patrimoniale dans le Sud d’Albens Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Patrimoine d’Albens Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des journées du Patrimoine 2026, le samedi 19 septembre, l’association Kronos vous propose la même promenade patrimoniale que l’an dernier, qui avait été interrompue par la pluie. Au départ de l’espace Patrimoine d’Albens jusqu’à Orly et Marline, vous pourrez découvrir l’architecture rurale et la gestion de l’eau.

Départ de l’Espace Patrimoine à 14h
(177 rue du Mont-Blanc, Albens Entrelacs)

Prévoir de bonnes chaussures
Durée : de 2 à 3 heures (6 à 7 km)

Réservation conseillée : contact@kronos-albanais.org
https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-promenade-au-fil-de-leau/

Espace Patrimoine d’Albens 177 rue du Mont-Blanc, Albens, 73410 Entrelacs Entrelacs 73410 Albens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.kronos-albanais.org [{« link »: « mailto:contact@kronos-albanais.org »}, {« link »: « https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-promenade-au-fil-de-leau/ »}] Espace Patrimoine d’Albens
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À l’occasion des journées du Patrimoine 2026, le samedi 19 septembre, l’association Kronos vous propose la même promenade patrimoniale que l’an dernier, qui avait été interrompue par la pluie. Au de …

©Marie-Claude Hébrard

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