Conférence musicale, Médiathèque Fabre, Toulouse

Informations pratiques

Conférence musicale Vendredi 11 décembre, 18h00 Médiathèque Fabre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T18:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:45:00+01:00

Fin : 2026-12-11T18:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:45:00+01:00

Vendredi 11 décembre – 18h

CONFÉRENCE MUSICALE

Bluegrass, country, & co du début du XXe siècle

Dans le sud-est des États-Unis au siècle dernier, des immigrés d’Angleterre, d’Irlande, de France et d’ailleurs ont mélangé leurs traditions musicales avec celle des esclaves africains. Le résultat ? Une incroyable richesse musicale qui aura un impact sur le monde entier, et qui préfigurera quelques années plus tard la naissance du rock’n roll !

Avec ses guitares, son banjo et sa voix, Andreas Kyriakou nous raconte cette histoire. Ses chansons blues, folk, country et swing, ses anecdotes et son irrésistible accent américain nous garantissent un authentique voyage vers le delta du Mississippi et les montagnes des Appalaches !

Médiathèque Fabre

Durée : 1h45 – À partir de 15 ans

Sur inscription au 05 81 91 77 01 ou par mail à BM.FABRE@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 77 01 »}] [{« link »: « mailto:BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}]

Bluegrass, country, & co du début du XXe siècle