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Conférence Nicolo Peccavi ou L’Affaire Dreyfus à Carpentras Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence

jeudi 17 septembre 2026 · Atelier de la Manufacture · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Atelier de la Manufacture
Adresse
8-10 rue des Allumettes
Ville
13090 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aix-en-Provence

Conférence Nicolo Peccavi ou L’Affaire Dreyfus à Carpentras

Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

1er prix Renaudot (1926) attribué à un Aixois, Armand Lunel, par Nadine Labory, petite-fille d’Armand Lunel, agrégée de lettres classiques
Pour le centenaire de la création du prix Renaudot, présentation de sa réédition en avant-première. Le roman met en scène une confrontation entre Abranet, Juif du Pape enraciné à Carpentras, et Nicolo-Peccavi, descendant de juifs convertis, un homme dont l’identité incertaine est révélée, au cours d’une recherche catalysée par la présence du capitaine Dreyfus à Carpentras.   .

Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 24 94 66 

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English :

The first Renaudot Prize (1926) was awarded to Armand Lunel, a native of Aix, by Nadine Labory, Armand Lunel’s granddaughter and a graduate in classical literature

L’événement Conférence Nicolo Peccavi ou L’Affaire Dreyfus à Carpentras Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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