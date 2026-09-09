Conférence Nicolo Peccavi ou L’Affaire Dreyfus à Carpentras Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence
jeudi 17 septembre 2026 · Atelier de la Manufacture · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Conférence Nicolo Peccavi ou L’Affaire Dreyfus à Carpentras
Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
1er prix Renaudot (1926) attribué à un Aixois, Armand Lunel, par Nadine Labory, petite-fille d’Armand Lunel, agrégée de lettres classiques
Pour le centenaire de la création du prix Renaudot, présentation de sa réédition en avant-première. Le roman met en scène une confrontation entre Abranet, Juif du Pape enraciné à Carpentras, et Nicolo-Peccavi, descendant de juifs convertis, un homme dont l’identité incertaine est révélée, au cours d’une recherche catalysée par la présence du capitaine Dreyfus à Carpentras. .
Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 24 94 66
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English :
The first Renaudot Prize (1926) was awarded to Armand Lunel, a native of Aix, by Nadine Labory, Armand Lunel’s granddaughter and a graduate in classical literature
L’événement Conférence Nicolo Peccavi ou L’Affaire Dreyfus à Carpentras Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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