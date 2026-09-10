Conférence « Objets d’enfance : la culture matérielle des tout-petits à l’époque romaine » Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit : entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

En lien avec l’exposition temporaire « Maternités : archéologie de la figure maternelle » au Chronographe, cette conférence proposée au sein de l’espace Cosmopolis invite à explorer la culture matérielle des tout-petits en Gaule romaine, à travers les objets mis au jour dans leurs sépultures. Biberons, vaisselles, amulettes, monnaies ou dépôts d’animaux nous renseignent sur le quotidien, les soins, les croyances et la place accordée aux jeunes enfants dans les sociétés antiques. Ces découvertes permettent de mieux comprendre les premières années de la vie et la place de cette classe d’âge dans les sociétés romaines.Intervenante : Mélissa Tirel, Docteure en Archéologie romaine, chercheuse associée au CReAAH (UMR 6566)Cette conférence s’inscrit dans l’édition 2026 de Décryptages « Enfance(s), grandir quelque part » proposé par Cosmopolis.Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/objets-denfance-la-culture-materielle-des-tout-petits-a-lepoque-romaine/



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