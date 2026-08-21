Conférence « Objets d’enfance : la culture matérielle des tout-petits à l’époque romaine », Espace Cosmopolis Nantes, Nantes

Informations pratiques

Conférence « Objets d’enfance : la culture matérielle des tout-petits à l’époque romaine » Mardi 29 septembre, 18h30 Espace Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique

Gratuit : entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

En lien avec l’exposition temporaire « Maternités : archéologie de la figure maternelle » au Chronographe, cette conférence proposée au sein de l’espace Cosmopolis invite à explorer la culture matérielle des tout-petits en Gaule romaine, à travers les objets mis au jour dans leurs sépultures. Biberons, vaisselles, amulettes, monnaies ou dépôts d’animaux nous renseignent sur le quotidien, les soins, les croyances et la place accordée aux jeunes enfants dans les sociétés antiques. Ces découvertes permettent de mieux comprendre les premières années de la vie et la place de cette classe d’âge dans les sociétés romaines.

Intervenante : Mélissa Tirel, Docteure en Archéologie romaine, chercheuse associée au CReAAH (UMR 6566)

Cette conférence s’inscrit dans l’édition 2026 de Décryptages « Enfance(s), grandir quelque part » proposé par Cosmopolis.

Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Espace Cosmopolis Nantes 18 Rue Scribe, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/objets-denfance-la-culture-materielle-des-tout-petits-a-lepoque-romaine/ »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/ »}, {« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

En lien avec « Maternités » présenté au Chronographe, cette conférence invite à explorer la culture matérielle des tout-petits en Gaule romaine, à travers les objets mis au jour dans leurs sépultures.

Hochet métallique, période gallo-romaine. Musée des antiquités de Rouen, inv.139.27 (A). © Yohann Deslandes, Métropole Rouen Normandie