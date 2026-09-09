Conférence Où demeure la lumière Place Bernard Moitessier La Rochelle
samedi 26 septembre 2026 · Place Bernard Moitessier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Conférence Où demeure la lumière
Place Bernard Moitessier Musée Maritime Auditorium La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Restitution du projet Ph.a.r.e. par le photographe Mattia Valentini et l’anthropologue Cecilia Paradiso
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Place Bernard Moitessier Musée Maritime Auditorium La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00
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English :
Presentation of the Ph.a.r.e. project by photographer Mattia Valentini and anthropologist Cecilia Paradiso
L’événement Conférence Où demeure la lumière La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle
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