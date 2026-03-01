Conférence Paléoclimats L’enregistrement des variations climatiques Place du Vieux Marché Le Havre

Conférence Paléoclimats L’enregistrement des variations climatiques

Place du Vieux Marché Muséum d'histoire naturelle Le Havre Seine-Maritime

2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Comprendre les climats du passé pour éclairer les enjeux du présent et les défis du futur.

Depuis des milliards d’années, notre planète connaît d’immenses bouleversements climatiques. Périodes glacées où les calottes s’étendent jusqu’aux continents, épisodes de chaleur où la Terre se libère de toute glace… Le climat n’a cessé d’osciller, façonnant paysages, océans et formes de vie.

À travers cette présentation, partez sur les traces des cinq grandes glaciations qui ont marqué l’histoire de la Terre et découvrez comment les scientifiques décryptent les archives du climat pour mieux comprendre les changements d’aujourd’hui.

Une conférence animée par Jean-François Deconinck, professeur émérite à l’Université de Bourgogne Europe, sédimentologue, spécialiste de le reconstitution des paléoenvironnements et des climats passés de la Terre.

Conférence de la Sgnamh organisée avec le concours de la Société géologique de France. .

Place du Vieux Marché Muséum d'histoire naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

