Conférence par Francis Beigbeder, auteur et conferencier., Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre
samedi 19 septembre 2026 · Espace Emilien Frossard - Temple Protestant · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Conférence par Francis Beigbeder, auteur et conferencier. Samedi 19 septembre, 19h00 Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Hautes-Pyrénées
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Francis Beigbeder retracera l’histoire de l’hôtellerie de Sencours à la station Plantade, à travers les figures de Costallat et de Nansouty. Il évoquera également la création du premier observatoire d’altitude, construit entre 1874 et 1881 par le même architecte que le temple, ainsi que le buste de Ramond de Sencours, situé à La Peyrie.
Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Avenue Prosper Nogues, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Francis Beigbeder retracera l’histoire de l’hôtellerie de Sencours à la station Plantade, à travers les figures de Costallat et de Nansouty. Il abordera également la création du premier observatoire…
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