Conférence par Gérard Coulon Éguzon-Chantôme
vendredi 25 septembre 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
Conférence par Gérard Coulon
Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Conférence par Gérard Coulon proposée par l’Aspharesd.
Gérard Coulon, historien et archéologue vous propose une conférence sur le thème Vous avez dit orgies ! Banquets et repas dans l’Antiquité romaine . .
Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr
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English :
Lecture by Gérard Coulon, presented by Aspharesd.
L’événement Conférence par Gérard Coulon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Creuse
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