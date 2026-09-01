Informations pratiques

Éguzon-Chantôme

Conférence par Gérard Coulon

Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Conférence par Gérard Coulon proposée par l’Aspharesd.

Gérard Coulon, historien et archéologue vous propose une conférence sur le thème Vous avez dit orgies ! Banquets et repas dans l’Antiquité romaine . .

Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr

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English :

Lecture by Gérard Coulon, presented by Aspharesd.

L’événement Conférence par Gérard Coulon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée de la Creuse