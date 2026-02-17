Conférence par Hélène Trespeuch Villeneuve-d’Ascq

Conférence par Hélène Trespeuch

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2026-04-04 11:30:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

2026-04-04

Une conférence pour approfondir les thématiques abordées dans l’exposition [_Kandinsky face aux images_](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images) avec Hélène Trespeuch, Professeure d’histoire de l’art à l’Université Bordeaux-Montaigne et commissaire associée de l’exposition.

A conference to explore the themes addressed in the exhibition [_Kandinsky face aux images_](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images) with Hélène Trespeuch, Professor of Art History at Bordeaux-Montaigne University and associate curator of the exhibition.

