Conférence – Patrimoine en péril, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré

Informations pratiques

Conférence – Patrimoine en péril Vendredi 18 septembre, 19h00 Château des barons – Musée d’histoire de Vitré Ille-et-Vilaine

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

En partenariat avec l’association Vie Tré Inspirée, la salle du logis de l’Hôtel de Ville accueille une conférence sur le thème des JEP 2026 : Patrimoine en péril – raviver, résister, réinventer, déclinée en trois interventions :

– Chantier de Notre Dame de Paris, traumatisme après l’incendie : le chantier du Siècle, avec Marie Parant Andaloro et Mathilde Papillon.

– Recensement et numérisation des monuments ravagés par les zones de conflit et de la guerre : conserver une mémoire et se réinventer, avec Gaël Labousse, de l’atelier Tori

– La restauration des sculptures vandalisées de la Madeleine à Angers, avec Christine Grenouilleau

Château des barons – Musée d’histoire de Vitré 5 Place du Château, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299750454 https://www.vitre.bzh/chateau-des-barons-musee-dhistoire-de-vitre [{« link »: « https://vietreinspiree.wixsite.com/my-site »}] Le premier château fut construit à la fin du Xe siècle ou au début du siècle suivant par Riwallon le Vicaire ou le Vicomte, l’un des chevaliers du duc Geoffroi Ier ; il occupait alors l’emplacement de l’église Sainte-Croix actuelle. Un deuxième château fut édifié au milieu du XIe siècle par son fils Robert Ier sur le site actuel. Il se composait d’un simple donjon et fut remplacé, au début du XIIIe siècle, par une forteresse beaucoup plus étendue, de forme triangulaire. Il en reste quelques courtines et la base de la tour au Véel. Cette forteresse fut elle-même reconstruite sur le même plan au XIVe et au XVe siècles.

En partenariat avec l’association Vie Tré Inspirée, la salle du logis de l’Hôtel de Ville accueille une conférence sur le thème des JEP 2026

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