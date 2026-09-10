Conférence patrimoniale : 1936-1939 : Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre
jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Conférence patrimoniale : 1936-1939 : Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine) Jeudi 17 septembre, 18h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes
Entrée libre, +13ans, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Conférence : 1936-1939 : Des réfugiés espagnols à Labouheyre Heure : 18h-19h Public : Adultes Entre 1936 et 1939, un grand nombre de réfugiés espagnols sont arrivés à Labouheyre et dans les communes alentour comme Liposthey, Pontenx les forges et bien d’autres. Decouvrez leur histoire.
Entrée libre
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediathque.direction@labouheyre »}]
Entre 1936 et 1939, un grand nombre de réfugiés espagnols sont arrivés à Labouheyre et dans les communes alentour comme Liposthey, Pontenx les forges et bien d’autres. Découvrez leur histoire. conférence patrimoine
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