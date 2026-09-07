[Conférence] Petit-déj’ occitano catalan. Dejunar*Esmorzar au Cellier des vignerons de Maury, Cellier des vignerons de Maury, Maury

Informations pratiques

[Conférence] Petit-déj’ occitano catalan. Dejunar*Esmorzar au Cellier des vignerons de Maury Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30 Cellier des vignerons de Maury Pyrénées-Orientales

Gratuit et buffet partagé avec les spécialités des participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Diversité linguistique : raviver, résister, réimaginer

PETIT-DEJ’ OCCITANO CATALAN- DEJUNAR*ESMORZAR

Présentations, lectures et dédicaces en présence des auteurs

proposées par la bibliothèque municipale de la commune de Maury

10h

Mémoires de l’occitanisme: (1960-1980)

Ces années constituent le moment-phare d’un mouvement occitaniste qui avance à la fois, dans la dynamique de la Libération puis de mai 68, sur le front de l’école, de la création culturelle et de la revendication politique, et se révèle même avant-gardiste dans les domaines du féminisme et de l’écologie…

Invités à dresser leur bilan, une presque centaine de militants de l’ensemble des régions occitanes témoignent de leur rapport à la langue, de leur rapprochement vers l’occitanisme, de leurs réalisations individuelles et surtout collectives.

Sous la direction de Christian Lagarde

enseignant en études hispaniques à l’Université de Perpignan et membre du Centre de recherche sur les Sociétés et Environnements en Méditerranée.

Editions Trabucaire, 2026

Los idiomas del mar

Les aventuriers de l’équinoxe. Els aventurer de l’equiocci. Les aventurièrs de l’equinòccci

Chantent-Canten-Cantan

Livret d’un spectacle pluridisciplinaire qui mêle chants traditionnels, narration, guitare, bandoléon et percussions. Il offre ainsi un oratorio laïc inter-linguistique.

Depuis le cœur de l’Occitanie, des Pyrénées jusqu’à la Méditerranée, Los Idiomas del Mar» raconte des souvenirs d’enfance, des histoires uniques et partagées, entre cultures savantes et populaires, exil, espoir, mais aussi transmission et émancipation.

Par Philippe Giroussens

Professeur d’occitan, chercheur, narrateur.

Editions Edite moi, 2025

11h

Lecture du Sanglier à plume

Mièg polet !

Sur l’espace frontalier du Fenouillèdes, discussion

patois, occitan, catalan… frontières linguistiques ?

12h

Buffet interculturel

Des recettes d’ici et d’ailleurs.

Venez proposer le goût de votre spécialité de toute région, tout pays, continent !

Cellier des vignerons de Maury 14 avenue Jean Jaurès 66460 Maury Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 59 00 95 https://www.vigneronsdemaury.com/ Un peu occitane, cathare et catalane à la fois, la cave coopérative Les Vignerons de Maury, fondée en 1910, a traversé les décennies en affirmant son caractère au sein du paysage viticole régional.

À la fin du XIXe siècle, les vignerons, en particulier ceux du Languedoc, prennent conscience de la nécessité de se regrouper pour faire face à la pression du négoce. C’est dans ce contexte que naissent les premières caves coopératives. Dès lors, la cave rythme la vie du territoire et s’impose comme un édifice emblématique du village.

L’aventure commence avec la construction d’un premier bâtiment, suivie de plusieurs agrandissements, jusqu’à compter trois caves dans le village. Les vins doux naturels produits à Maury bénéficient d’une reconnaissance ancienne, avec l’un des premiers décrets d’appellation, promulgué en 1936. Pendant de nombreuses années, la population du village vit essentiellement de cette production. En 1974, les différents sites sont regroupés pour former la société coopérative Les Vignerons de Maury.

Dans les années 1980, afin de se distinguer des autres appellations, la cave crée pour ses vins doux naturels une bouteille trapue, baptisée « Maury ». Au cours des années 1990, la gamme s’élargit avec des vins plus fruités et gourmands.

À partir de 2000, certains coopérateurs consacrent une partie de leurs récoltes à la production de vins rouges. Sur ce terroir singulier, le grenache noir, cépage emblématique de Maury, peut en effet être vinifié aussi bien en vin doux naturel qu’en vin tranquille. Depuis la récolte de 2011, l’appellation Maury s’étend également aux vins tranquilles avec le Maury sec.

« L’Agri », Jean-Paul Pelras, 2010. Parking et rampe d’accès

Diversité linguistique : raviver, résister, réimaginer

Mairie©Maury66460