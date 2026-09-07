Journées du patrimoine occitano catalan. Diversité linguistique : raviver, résister, réimaginer. Apéro littéraire avec Joan-Lluís Lluís., Château Saint-Roch, Maury

Informations pratiques

Journées du patrimoine occitano catalan. Diversité linguistique : raviver, résister, réimaginer. Apéro littéraire avec Joan-Lluís Lluís. Samedi 19 septembre, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30 Château Saint-Roch Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Joan-Lluís Lluís au Château Saint-Roch

Présentation, lecture et dédicace en présence de l’auteur entre la cave et le petit pont, joyau vernaculaire

proposées par la bibliothèque municipale de la commune de Maury.

Joan-Lluís Lluís a été récompensé par deux prix les plus prestigieux de la littérature catalane actuelle : Omnium en 2021 pour Junil a les terres dels bàrbars et Sant Jordi en 2017 pour Jo soc aquell que va matar Franco.

Deux romans 2024 et 2026 traduits du catalan par Juliette Lemerle et publiés chez https://argonautes-editeur.fr/

Junil, hommage au pouvoir émancipateur des histoires, ce conte moderne est un phénomène public en Catalogne.

Chroniques d’un dieu boiteux, Héphaïstos traverse les temps. Contradictions et solitude d’un dieu devenu presque humain.

Lectures en catalan, occitan et français

Traduits de l’occitan en catalan par Joan-Lluís Lluís

Sang i saba / Sang e saba de Joan-Claudi Forêt

El llibre dels finals / Lo libre dels Grands Jorns de Joan Bodon

Apéro litteraire

Au coeur des vendanges le Château Saint-Roch propose une dégustation de ses fameux Vins Doux Naturels et vins secs, blancs et rouges. Six générations ont construit la notoriété des vins de la famille Lafage https://domaine-lafage.com/https://domaine-lafage.com/. Un savoir-faire dont le public sera le témoin!

Château Saint-Roch 66460 Maury Maury 66460 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 (0)6 47 61 06 51 https://maps.app.goo.gl/66i4iFVrtyGXjGpZ6 [{« link »: « https://argonautes-editeur.fr/ »}, {« link »: « https://domaine-lafage.com/ »}] Les 44 hectares du Château Saint-Roch s’étendent dans la vallée de l’Agly, à seulement 35 minutes de la Méditerranée.

Au nord du vignoble, le château de Quéribus, autrefois appelé Kerbuccio, se dresse sur les crêtes acérées des Corbières. Surnommée la « citadelle du vertige », cette forteresse, qui protégea la foi cathare, veille encore sur le domaine.

Le vignoble occupe des coteaux argilo-schisteux reposant sur une base calcaire, à une altitude comprise entre 120 et 470 mètres. Sur la route des mas, parallèle à la D117 à Maury 66460 en direction d’Estagel

Joan-Lluís Lluís au Château Saint-Roch

Château Saint-Roch © Maury 66460