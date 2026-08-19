Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
jeudi 19 novembre 2026 · Espace Liberté · Saint-Marcel-lès-Valence
Informations pratiques
Saint-Marcel-lès-Valence
Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime
Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 19:30:00
fin : 2026-11-19 19:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Dans un monde où l’espace de l’invisible, du secret, du privé, du silence se réduit comme peau de chagrin, l’intime est-il menacé au point qu’il faille s’inquiéter de sa disparition ?
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Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr
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English :
In a world where the realm of the invisible, the secret, the private, and silence is shrinking rapidly, is intimacy under such threat that we should be concerned about its disappearance?
L’événement Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme
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