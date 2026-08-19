Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Informations pratiques

Saint-Marcel-lès-Valence

Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime

Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 19:30:00

fin : 2026-11-19 19:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Dans un monde où l’espace de l’invisible, du secret, du privé, du silence se réduit comme peau de chagrin, l’intime est-il menacé au point qu’il faille s’inquiéter de sa disparition ?

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Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr

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English :

In a world where the realm of the invisible, the secret, the private, and silence is shrinking rapidly, is intimacy under such threat that we should be concerned about its disappearance?

L’événement Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme