UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Marcel-lès-Valence

Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime Espace Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

jeudi 19 novembre 2026 · Espace Liberté · Saint-Marcel-lès-Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Espace Liberté
Adresse
18 rue de la Liberté
Ville
26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12

Saint-Marcel-lès-Valence

Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime

Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 19:30:00
fin : 2026-11-19 19:30:00

Date(s) :
2026-11-19

Dans un monde où l’espace de l’invisible, du secret, du privé, du silence se réduit comme peau de chagrin, l’intime est-il menacé au point qu’il faille s’inquiéter de sa disparition ?
  .

Espace Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22  contact@lesphilophiles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a world where the realm of the invisible, the secret, the private, and silence is shrinking rapidly, is intimacy under such threat that we should be concerned about its disappearance?

L’événement Conférence Philophiles Dialogue philosophique sur l’intime Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme)