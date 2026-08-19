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Hommage à Edith Piaf Le Bongo Saint-Marcel-lès-Valence

dimanche 8 novembre 2026 · Le Bongo · Saint-Marcel-lès-Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Le Bongo
Adresse
15 rue des Plaines
Ville
26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
57 57 57

Saint-Marcel-lès-Valence

Hommage à Edith Piaf

Le Bongo 15 rue des Plaines Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 57 – 57 – 57 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:30:00
fin : 2026-11-08 16:30:00

Date(s) :
2026-11-08

Evelyne Chancel pour “Piaf mon Amour” au cabaret Le Bongo.
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Le Bongo 15 rue des Plaines Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 83 22 17  billetterie@lebongo.com

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English :

Evelyne Chancel in “Piaf mon Amour” at Le Bongo cabaret.

L’événement Hommage à Edith Piaf Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme

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