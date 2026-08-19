Hommage à Edith Piaf Le Bongo Saint-Marcel-lès-Valence
dimanche 8 novembre 2026 · Le Bongo · Saint-Marcel-lès-Valence
Informations pratiques
Saint-Marcel-lès-Valence
Hommage à Edith Piaf
Le Bongo 15 rue des Plaines Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 57 – 57 – 57 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:30:00
fin : 2026-11-08 16:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Evelyne Chancel pour “Piaf mon Amour” au cabaret Le Bongo.
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Le Bongo 15 rue des Plaines Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 83 22 17 billetterie@lebongo.com
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English :
Evelyne Chancel in “Piaf mon Amour” at Le Bongo cabaret.
L’événement Hommage à Edith Piaf Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme
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