Hommage à Edith Piaf Le Bongo Saint-Marcel-lès-Valence

Informations pratiques

Saint-Marcel-lès-Valence

Hommage à Edith Piaf

Le Bongo 15 rue des Plaines Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 57 – 57 – 57 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 11:30:00

fin : 2026-11-08 16:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Evelyne Chancel pour “Piaf mon Amour” au cabaret Le Bongo.

.

Le Bongo 15 rue des Plaines Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 83 22 17 billetterie@lebongo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evelyne Chancel in “Piaf mon Amour” at Le Bongo cabaret.

L’événement Hommage à Edith Piaf Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme