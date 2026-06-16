Informations pratiques

Jussey

Conférence Plantes et Sorcellerie

Jussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Conférence Plantes et sorcellerie

Partez à la découverte des liens fascinants entre les plantes et l’univers de la sorcellerie. Cette conférence, animée par Pablo Behague, explore l’histoire des plantes dans les traditions occultes, leurs usages, leurs symboliques et leur place dans l’imaginaire à travers les siècles.

Une rencontre accessible à tous, mêlant histoire, folklore et croyances autour des mystérieuses plantes de sorcières .

Gratuit sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Jussey. .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

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English : Conférence Plantes et Sorcellerie

L’événement Conférence Plantes et Sorcellerie Jussey a été mis à jour le 2026-06-16 par JUSSEY TOURISME