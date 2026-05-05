Conférence Quand la gendarmerie faisait face à l’histoire École de Gendarmerie Montluçon

Montluçon

Conférence Quand la gendarmerie faisait face à l’histoire

École de Gendarmerie 95, avenue Jules Guesde Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:30:00

fin : 2026-05-08 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

La Société d’émulation du Bourbonnais propose Quand la gendarmerie faisait face à l’Histoire , une conférence exceptionnelle au cœur de la caserne Richemont à Montluçon. Mémoire, Histoire et transmission seront au rendez-vous.

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École de Gendarmerie 95, avenue Jules Guesde Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes emulation.bourbonnais@orange.fr

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English :

The Société d?émulation du Bourbonnais presents Quand la gendarmerie faisait face à l?Histoire (When the gendarmerie faced up to history), an exceptional conference at the heart of the Richemont barracks in Montluçon. Memory, history and transmission will be the order of the day.

L’événement Conférence Quand la gendarmerie faisait face à l’histoire Montluçon a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme