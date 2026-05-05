Conférence Quand la gendarmerie faisait face à l’histoire École de Gendarmerie Montluçon
Conférence Quand la gendarmerie faisait face à l’histoire École de Gendarmerie Montluçon vendredi 8 mai 2026.
Montluçon
Conférence Quand la gendarmerie faisait face à l’histoire
École de Gendarmerie 95, avenue Jules Guesde Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:30:00
fin : 2026-05-08 18:30:00
Date(s) :
2026-05-08
La Société d’émulation du Bourbonnais propose Quand la gendarmerie faisait face à l’Histoire , une conférence exceptionnelle au cœur de la caserne Richemont à Montluçon. Mémoire, Histoire et transmission seront au rendez-vous.
.
École de Gendarmerie 95, avenue Jules Guesde Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes emulation.bourbonnais@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Société d?émulation du Bourbonnais presents Quand la gendarmerie faisait face à l?Histoire (When the gendarmerie faced up to history), an exceptional conference at the heart of the Richemont barracks in Montluçon. Memory, history and transmission will be the order of the day.
L’événement Conférence Quand la gendarmerie faisait face à l’histoire Montluçon a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Exposition Les noms des rues à Montluçon Espace Boris Vian Montluçon 5 mai 2026
- Concert avant dîner Les cuivres font leur cinéma ! Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon 5 mai 2026
- 109 LoDélie + Overflow Guy + Body Bystander 109 rue Ernest Montusès Montluçon 7 mai 2026
- Festival Paillettes à la Maison Concert avec ADAMA KEITA (KORA), le grand seigneur de la Kora LA MAISON LILANANDA Montluçon 8 mai 2026
- 5ème salon de Printemps Couleur Indig’Eau Espace Boris Vian Montluçon 9 mai 2026