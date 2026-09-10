Conférence Quand les académiciens parlent d’amour Hôtel de Ville Metz

Informations pratiques

Metz

Conférence Quand les académiciens parlent d’amour

Hôtel de Ville 1 Place d’Armes J.F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-08 14:00:00

fin : 2026-11-08 18:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Quand les académiciens parlent d’amour, les œuvres, les idées et les siècles se répondent.

De la Bible à Shakespeare, de Dante aux paysages messins, jusqu’aux accents de Jacques Brel, ce colloque interactif invite à une traversée érudite et sensible des multiples visages de l’amour, que les échanges avec le public viendront enrichir.

Intermèdes musicaux Michel Genson chante Brel et l’amour, accompagnement à l’accordéon par André Cuttita

En partenariat avec l’Académie nationale de MetzTout public

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Hôtel de Ville 1 Place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

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English :

When scholars speak of love, works, ideas, and eras resonate with one another.

From the Bible to Shakespeare, from Dante to the landscapes of Metz, all the way to the melodies of Jacques Brel, this interactive symposium invites you on a scholarly and sensitive journey through the many faces of love, enriched by discussions with the audience.

Musical interludes: Michel Genson sings Brel and love, accompanied on the accordion by André Cuttita

In partnership with the National Academy of Metz

L’événement Conférence Quand les académiciens parlent d’amour Metz a été mis à jour le 2026-08-28 par AGENCE INSPIRE METZ