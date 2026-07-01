Conférence : Raymond Lafage, un artiste occitan de génie, Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn

Informations pratiques

Conférence : Raymond Lafage, un artiste occitan de génie Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée Raymond Lafage Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Conférence par Geneviève Bessis, bibliothécaire honoraire

Né en 1656 à Lisle d’Albigeois (aujourd’hui Lisle-sur-Tarn), Raymond Lafage développe dès son plus jeune âge une passion et un talent exceptionnels pour le dessin qui le mèneront de l’atelier toulousain de Jean-Pierre Rivalz, peintre et architecte renommé, à l’Académie Royale de Paris puis à Rome où il obtient le premier prix de la prestigieuse Académie Saint-Luc. Ses œuvres marquées par l’esthétique baroque s’inspirent de la mythologie et notamment de bacchanales, de sujets bibliques et de scènes historiques. Cet enfant d’un pays de vignoble aime à se représenter en Bacchus, son dieu de prédilection. C’est également un caricaturiste au trait redoutable. Très tôt recherché par les collectionneurs comme le financier et amateur d’art Pierre Crozat, il est largement diffusé par les meilleurs graveurs. Le 5 novembre 1684, il meurt accidentellement à Lyon à l’âge de vingt-huit ans au terme d’une vie libre et mouvementée.

Musée Raymond Lafage 9 Place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn, France Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie +33563404545 http://museeraymondlafage.wifeo.com Labellisé Musée de France, le Musée Raymond Lafage se consacre aux arts graphiques du XVIIe siècle à nos jours.

Vous y découvrirez une large collection d’œuvres de Raymond Lafage, artiste dessinateur et graveur, né à Lisle-sur-Tarn en 1656. “Michel-Ange” de son époque, ce génie du dessin fréquenta l’atelier de Jean-Pierre Rivalz à Toulouse puis l’Académie Royale à Paris avant de partir pour l’Italie, où il obtient le premier prix de la prestigieuse Académie Saint-Luc à Rome.

Le musée propose également une présentation des techniques de gravure et d’estampe. Le parcours présente une importante collection de lithographies d’Honoré Daumier ; une eau-forte de Manet ; des dessins exclusifs de Charlie Hebdo ; une sélection sans cesse enrichie d’éminents graveurs contemporains tels que Mikio Watanabe, maître de la manière noire, Gérard Trignac, deux fois lauréat du prix Velázquez,… et tant d’autres que nous vous invitons à venir découvrir ! Au centre de la bastide – parking à proximité. Arrêt de bus et gare à moins de 10min à pied.

Conférence par Geneviève Bessis, bibliothécaire honoraire

© Musée Raymond Lafage